Komiksová nakladatelství Marvel a DC spolu již několik let bojují o špičku v akčních komisech.Obě tyto nakladatelství také mají svoje zlaté legendy,zastupující reklamní značku firmy,za DC můžeme např.:jmenovat Supermana s Batmanem , Marvel by pak určitě zastupovali např.:Spider-man, X-Men nebo Fantastic Four. Jenže ani tak těmto gigantům nesklízí úspěch samotný komiks,jako filmové zpracování,které tedy diváci (v USA hlavně) hltají s otevřeným chřtánem a tak není divu,že producenti ‘‘komiksáků‘‘si tak mnou ruce častěji,než ti ostatní. …

žádné komentáře 02. 05. 2007